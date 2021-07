Napoli su Sepe per il dopo Ospina: le ultime (Di domenica 18 luglio 2021) Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto sapere sul proprio profilo Twitter che il Napoli starebbe pensando a Luigi Sepe come vice Meret. Se Ospina dovesse partire, il candidato numero uno a rimpiazzarlo sarebbe il portiere del Parma. ECCO IL TWEET: Il #Napoli ripensa a Gigi #Sepe come vice Meret. In caso di partenza di David #Ospina può tornare in auge il portiere del #Parma. Sepe infatti sarebbe prezioso anche in chiave liste, essendo un prodotto del settore giovanile azzurro. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2021 Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 luglio 2021) Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto sapere sul proprio profilo Twitter che ilstarebbe pensando a Luigicome vice Meret. Sedovesse partire, il candidato numero uno a rimpiazzarlo sarebbe il portiere del Parma. ECCO IL TWEET: Il #ripensa a Gigi #come vice Meret. In caso di partenza di David #può tornare in auge il portiere del #Parma.infatti sarebbe prezioso anche in chiave liste, essendo un prodotto del settore giovanile azzurro. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2021

