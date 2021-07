Napoli, rinnovo Insigne alla Messi: le ultime sul capitano azzurro (Di domenica 18 luglio 2021) Tiene banco in casa Napoli la situazione di Insigne per il rinnovo di contratto: ecco l’ultima ipotesi in stile Messi Tiene banco in casa Napoli la questione del rinnovo di Lorenzo Insigne: il numero 10 della Nazionale campione d’Europa ha il contratto in scadenza nel 2022 e l’accordo con De Laurentiis non si è ancora trovato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport si va verso due ipotesi: niente da fare sull’aumento rispetto ai 5 milioni percepiti ora da Insigne. Allora il capitano del Napoli potrebbe pensare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tiene banco in casala situazione diper ildi contratto: ecco l’ultima ipotesi in stileTiene banco in casala questione deldi Lorenzo: il numero 10 della Nazionale campione d’Europa ha il contratto in scadenza nel 2022 e l’accordo con De Laurentiis non si è ancora trovato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport si va verso due ipotesi: niente da fare sull’aumento rispetto ai 5 milioni percepiti ora da. Allora ildelpotrebbe pensare ...

Advertising

DilectisG : RT @Spazio_Napoli: Questa sarà probabilmente la strada che cercherà di percorrere il presidente #DeLaurentiis per trovare un accordo col ca… - Spazio_Napoli : Questa sarà probabilmente la strada che cercherà di percorrere il presidente #DeLaurentiis per trovare un accordo c… - Naples___ : Insigne merita il rinnovo alle cifre che lui richiede. Che sparisca dal campo non è vero ... Siete prevenuti su Lor… - PIvan17 : @marcelloharan Ma dopo Napoli Verona nessun deve e può chiedere aumento... rinnovo si, ma senza pretendere la luna.… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Tuttosport – De Laurentiis sarà chiaro con Insigne sulla qu… -