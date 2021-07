Napoli, Bruscolotti: 'Koulibaly può essere decisivo' (Di domenica 18 luglio 2021) Napoli - Giuseppe Bruscolotti , ex difensore e capitano del Napoli negli anni '80, è intervenuto a Canale 21 . Bruscolotti ha iniziato parlando dell'atmosfera che si respira a Dimaro con l'arrivo di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 luglio 2021)- Giuseppe, ex difensore e capitano delnegli anni '80, è intervenuto a Canale 21 .ha iniziato parlando dell'atmosfera che si respira a Dimaro con l'arrivo di ...

Advertising

MundoNapoli : Giuseppe Bruscolotti: “Lorenzo Insigne è la bandiera del Napoli” - Fede_Rico74 : @CarloRo79403302 Si appunto, uno della vecchia guardia che amava il Napoli. Però ora negli spogliatoi i calciatori… - mrmythink : Ospite d'onore al proprio compleanno - ottopagine : Sassano in festa per l'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti #Sassano - RoccoColombo2 : Serata di forti emozioni a Sassano per festeggiare i 70 anni di Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli -