Napoli – Bassa Anaunia 12-0 | prima amichevole stagionale a Dimaro

(Di domenica 18 luglio 2021) Ilbatte laper 12-0 e vince laFolgarida. Come riporta il sito uficisle del club azzuro, è’ di Elmas il primo gol ufficiale degli azzurri dopo 8 minuti. Poi diventa protagonista Osimhen che gioca un tempo e segna 4 gol dando già prova di una buona condizione. Per il resto test positivo per tutti i calcietori delcon Spalletti che ha fatto ruotare l’intera rosa trovando anche le reti di Palmiero, Machach, Tutino e Ciciretti.Il tecnico azzurro ha tratto le prime indicazioni positive in ...

sscnapoli : ?? #NapoliBassaAnaunia 12-0. Gli azzurri vincono la prima amichevole a #Dimaro2021 ? ?? - claudioruss : È possibile riprendere l’intera partita Napoli-Bassa Anaunia ma è vietato trasmetterla in diretta, previa penale. A… - CalcioNapoli24 : - SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioNapoli24: - lucillalilla : RT @CorSport: #Napoli-Bassa Anaunia 12-0: #Spalletti sorride, poker di #Osimhen ??? -

LaAnaunia incrociò ilanche durante la preparazione nell'estate del 2017, finì 17 - 0 per gli azzurri. shadow carousel Ritiro, gli scatti dell?esordio in amichevole Ritiro,...La SSCsul sito ufficiale del club ha così commentato la prima amichevole stagionale giocata durante il ritiro di Dimaro - Folgarida. ' Ilbatte laAnaunia per 12 - 0 e vince la prima amichevole stagionale a Dimaro Folgarida. E' di Elmas il primo gol ufficiale degli azzurri dopo 8 minuti. Poi diventa protagonista Osimhen che ...503 volte ha fatto “bip” il lettore in dotazione agli steward del campo di Carciato, a Dimaro. Oggi la partita tra Napoli e Bassa Anaunia in Val di Sole non era solo la prima vera sgambata degli azzur ...Nella ripresa, reti di Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e Petagna. La prossima amichevole, sempre a Dimaro, sabato prossimo contro la Pro Vercelli Il primo tempo è finito 7-0. Nel primo tempo il N ...