MXGP, risultato gara-1 GP Olanda 2021: vince Jeffrey Herlings, Tony Cairoli chiude ottavo (Di domenica 18 luglio 2021) E’ arrivata la firma del padrone di casa Jeffrey Herlings (KTM) in gara-1 del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di MXGP. Sul tracciato dei Paesi Bassi la classe regina dello sterrato su due-ruote ha regalato soddisfazioni all’orange che su questa pista ha saputo trionfare, interpretando alla perfezione le difficoltà della run. Alle sue spalle si sono classificati l’altro neerlandese Glen Coldenhoff su Yamaha a 2?563 e il campione del mondo in carica Tim Gajser su Honda a 5?599. Amaro quarto posto, invece, per il francese della Kawasaki Romain Febvre che, pur confrontandosi a viso aperto ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) E’ arrivata la firma del padrone di casa(KTM) in-1 del GP d’, round del Mondialedi. Sul tracciato dei Paesi Bassi la classe regina dello sterrato su due-ruote ha regalato soddisfazioni all’orange che su questa pista ha saputo trionfare, interpretando alla perfezione le difficoltà della run. Alle sue spalle si sono classificati l’altro neerlandese Glen Coldenhoff su Yamaha a 2?563 e il campione del mondo in carica Tim Gajser su Honda a 5?599. Amaro quarto posto, invece, per il francese della Kawasaki Romain Febvre che, pur confrontandosi a viso aperto ...

