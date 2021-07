MX2, Jago Geerts domina il GP d’Olanda e vince anche gara-2! Guadagnini è quinto, ora è Renaux in vetta al Mondiale (Di domenica 18 luglio 2021) Jago Geerts (Yamaha) piazza la doppietta, vince anche gara-2 del Gran Premio d’Olanda, quarto appuntamento del Mondiale MX2 2021, e incamera 50 punti importanti a livello di classifica generale. Il belga, infatti, ha vinto entrambe le manche sul tracciato di Oss, con la seconda che lo ha visto comandare sin dall’inizio, precedendo il padrone di casa Kay de Wolf (Husqvarna) per 5.1 secondi mentre completa il podio l’australiano Jed Beaton (Husqvarna) terzo a 14.2. Quarta posizione per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 19.0, quinta per ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)(Yamaha) piazza la doppietta,-2 del Gran Premio, quarto appuntamento delMX2 2021, e incamera 50 punti importanti a livello di classifica generale. Il belga, infatti, ha vinto entrambe le msul tracciato di Oss, con la seconda che lo ha visto comandare sin dall’inizio, precedendo il padrone di casa Kay de Wolf (Husqvarna) per 5.1 secondi mentre completa il podio l’australiano Jed Beaton (Husqvarna) terzo a 14.2. Quarta posizione per il francese Maxime(Yamaha) a 19.0, quinta per ...

Advertising

dianatamantini : MX2 - Jago Geerts inarrestabile a Oss, doppio trionfo in gara e primo successo stagionale nel 4° evento MX2 2021. R… - corsedimoto : MX2 - Jago #Geerts inarrestabile a Oss, doppio trionfo in gara e primo successo stagionale nel 4° evento #MX2 2021.… - OA_Sport : #MX2, Jago #Geerts domina il GP d’Olanda e vince anche gara-2! #Guadagnini è sesto, ora è #Renaux in vetta al Mondi… - federicob95 : Il grande ritorno di Jago Geerts, vincitore di gara-1 della MX2. Solo van de Moosdijk si salva tra i leader della g… -