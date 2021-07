Mozart | dall’anello “magico” alle critiche dei recensori Per chi vuole sapere proprio tutto tutto su Amadeus c’è il libro completo di 1600 pagine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 luglio 2021) In due eleganti volumi di, Marco Murara pubblica: le cronache – La biografiaiana in oltre duemila documenti dal 1756 al 1792 (editore Zecchini), monumentale nella dimensioni (due volumi per un totale di oltre) e impegnativo nel costo (129 euro). E’ un ritratto del grande compositore tratteggiato da oltre 2mila documenti e attraverso le parole dei tanti che lo conobbero ed ebbero con lui rapporti diretti o indiretti. La ricca prefazione è di Angelo Foletto, noto critico musicale di Repubblica. Dottor Murara, lei è notaio: perché tanto interesse per ...