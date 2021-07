Motocross, Tony Cairoli: “Sono riuscito a vincere, è l’obiettivo di ogni weekend” (Di domenica 18 luglio 2021) Tony Cairoli ha vinto la gara-2 del GP di Olanda 2021, quarta tappa del Mondiale Motocross MXGP andata in scena sul circuito di Oss. Il fuoriclasse siciliano è tornato al successo con grandissima caparbietà, ha ottenuto il secondo posto complessivo nel Gran Premio e resta in corsa per il titolo iridato. Peccato per l’ottava piazza in gara-1 che ha compromesso il risultato finale. L’alfiere della KTM ha dichiarato prima di salire sul podio: “Non Sono soddisfatto di gara 1. Ho avuto problemi al via e dalla coda del gruppo ho dovuto rimontare fino all’8° posto finale. Nella seconda manche ho cercato di spingere e ho trovato ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)ha vinto la gara-2 del GP di Olanda 2021, quarta tappa del MondialeMXGP andata in scena sul circuito di Oss. Il fuoriclasse siciliano è tornato al successo con grandissima caparbietà, ha ottenuto il secondo posto complessivo nel Gran Premio e resta in corsa per il titolo iridato. Peccato per l’ottava piazza in gara-1 che ha compromesso il risultato finale. L’alfiere della KTM ha dichiarato prima di salire sul podio: “Nonsoddisfatto di gara 1. Ho avuto problemi al via e dalla coda del gruppo ho dovuto rimontare fino all’8° posto finale. Nella seconda manche ho cercato di spingere e ho trovato ...

