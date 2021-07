Mosca usa l’accordo militare con l’Etiopia per essere centrale in Africa

Leggi su formiche

(Di domenica 18 luglio 2021) La Russia continua a cercare spazi in, con particolare attenzione alla regione del Corno.vuole un appoggiosul Mar Rosso, lineamento talassocratico tra Mediterraneo e Oceano Indiano, ma per ora deve accontentarsi dell’entroterra più prossimo,, con cui ha siglato recentemente un accordo di cooperazione. Al Cremlino sanno bene chearriva in un momento delicato della storia etiope, e per questo acquisisce valore. La cooperazione consi snoda in un ambito di interesse strategico per molti paesi, tra cui l’Italia. ...