Morte David Rossi, "un gesto annunciato": nero su bianco, l'ultimo clamoroso ribaltone (Di domenica 18 luglio 2021) Questa settimana sono iniziate, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Morte di David Rossi, le audizioni dei giornalisti che si sono occupati del caso. Rossi, manager del Monte dei Paschi di Siena, è precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013, a qualche giorno di distanza dall'inizio dello tsunami giudiziario che ha coinvolto il "Babbo Monte", per usare un'espressione che, in Toscana, non lascia adito a dubbi: si riferisce alla banca senese. Lui non era nemmeno indagato, ma la Guardia di Finanza aveva appena finito di perquisire il suo ufficio, la sua casa e persino la sua auto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Questa settimana sono iniziate, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulladi, le audizioni dei giornalisti che si sono occupati del caso., manager del Monte dei Paschi di Siena, è precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013, a qualche giorno di distanza dall'inizio dello tsunami giudiziario che ha coinvolto il "Babbo Monte", per usare un'espressione che, in Toscana, non lascia adito a dubbi: si riferisce alla banca senese. Lui non era nemmeno indagato, ma la Guardia di Finanza aveva appena finito di perquisire il suo ufficio, la sua casa e persino la sua auto. ...

Advertising

borghi_claudio : ora audizione di @davide_vecchi su web tv camera per la commissione morte David Rossi - Europarl_IT : ??”Oggi commemoriamo le 8000 vittime del genocidio di #Srebrenica avvenuto 26 anni fa. La loro morte ci ricorda con… - bottegabarbieri : Dossier, al-Sisi, Ashley Moody, braccio della morte, Brad Sigmon, Bryan Harwell, Carolina del Sud, Charley Reese, C… - david__pi : Poesie dalla fine del mondo. L'unica via possibile la morte. Antonio Delfini. #Sabatopoetico @CasaLettori - DamatoRicardo : RT @DamatoRicardo: Guarda '?? On. Claudio Borghi, ospite a RPL, discute della Commissione di ieri sulla morte di David Rossi.' su YouTube ht… -