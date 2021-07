Mondiale Rally - Estonia | vittoria da record per Kalle Rovanperä

Advertising

autosprint : #WRC, #RallyEstonia: #Rovanpera vince e colleziona la prima vittoria assoluta ?? - DanieleRaponi : #RallyEstonia #rally ???? #Rovanperä #Toyota vince il #RallyEstonia ?? il più giovane a riuscire a trionfare in un… - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Kalle Rovanpera ha riscritto la storia del #WRC Conquistando il #RallyEstonia a ventitré anni è stato il più giovane vinc… - Italiaracing : Kalle Rovanpera ha riscritto la storia del #WRC Conquistando il #RallyEstonia a ventitré anni è stato il più giovan… - lpastuglia_ : Oggi su #Gazzetta la #F2 a #Silverstone (trionfo del pilota di @insideFDA, @ShwartzmanRob) e il Mondiale Rally, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Rally

Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Erc Plus) si è aggiudicato ildi Estonia diventando così il più giovane vincitore di una gara del. Il 20enne pilota finlandese (compirà 21 anni il 1° ottobre) ha preceduto all'arrivo le Hyundai di Breen e Neuville , mentre il leader delOgier ha chiuso quarto davanti ad ...Il figlio d'arte ha fatto suo ildi Estonia davanti a Craig Breen e Thierry Neuville. In testa alresta saldamente S bastien Ogier. Triathlon:il tre volte campione del mondo Ironman ...TARTU – Kalle Rovanperä ha vinto il Rally Estonia, valido come settima tappa del World Rally Championship: a 20 anni e 291 giorni diventa così il giovane pilota ad ...Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Erc Plus) si è aggiudicato il Rally di Estonia diventando così il più giovane vincitore di una gara del mondiale rally. Il 20enne pilota finlandese (compirà 21 anni il 1° ...