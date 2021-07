Mondiale Endurance - 6 Ore di Monza,Toyota in vetta (Di domenica 18 luglio 2021) La Toyota ha vinto la 6 ore di Monza, terza prova del Mondiale Endurance 2021. Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez sono riusciti a tagliare per primi il traguardo, regalando alla compagine giapponese la terza vittoria consecutiva nella categoria Hypercar, questa volta però con meno margine sugli avversari. Seconda posizione per la Alpine A480 di Negrao, Lapierre e Vaxiviere, che ha chiuso con un minuto di ritardo. Sul podio della categoria la Glickenhaus di Mailleux, Dumas e Westbrook. Non è stato facile. Il Tempio della Velocità ha messo a dura prova le vetture e durante le sei ore abbiamo assistito a diversi ... Leggi su quattroruote (Di domenica 18 luglio 2021) Laha vinto la 6 ore di, terza prova del2021. Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez sono riusciti a tagliare per primi il traguardo, regalando alla compagine giapponese la terza vittoria consecutiva nella categoria Hypercar, questa volta però con meno margine sugli avversari. Seconda posizione per la Alpine A480 di Negrao, Lapierre e Vaxiviere, che ha chiuso con un minuto di ritardo. Sul podio della categoria la Glickenhaus di Mailleux, Dumas e Westbrook. Non è stato facile. Il Tempio della Velocità ha messo a dura prova le vetture e durante le sei ore abbiamo assistito a diversi ...

Advertising

toyota_italia : È tutto pronto per l’arrivo del Wec in Italia. Ecco un breve video riassuntivo per la 6 ore di Monza, in attesa di… - varesenews : Rovera scatenato a Monza: seconda vittoria nel Mondiale endurance - viaggiareonthe1 : Mondiale Endurance - 6 Ore di Monza,Toyota in vetta - quattroruote : Mondiale Endurance. La #Toyota vince la 6 Ore di Monza, in una gara costellata di spettacolo e colpi di scena. Gli… - ComeEffe : Non sono all'autodromo [Mondiale Endurance 2021] e quello non è un dirigibile ?? #Monza #autodromo #goodyear #blimp… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Endurance Wec, 6 Ore di Monza: successo Toyota su Alpine; in Lmgte Pro Porsche davanti a Ferrari ... altri 300 nelle aree riservate all'ospitalità), va in archivio la 6 Ore di Monza, terzo round del Mondiale endurance Wec 2021, per la prima volta in scena nel Tempio della Velocità lombardo. Tanti i ...

Rovera rimonta e vince a Monza su Ferrari nel terzo round FIA WEC Monza, 18 luglio 2021. Da ultimo a primo: in rimonta Alessio Rovera ha vinto la 6 Ore di Monza, terzo round del Mondiale Endurance 2021, al volante della Ferrari 488 GTE del team AF Corse. Per il 26enne pilota varesino si tratta del secondo centro iridato stagionale nella classe GTE Am insieme ai compagni di ...

Mondiale Endurance - 6 Ore di Monza,Toyota in vetta - Quattroruote.it Quattroruote 6 Ore di Monza,Toyota in vetta Terzo successo di fila per la hypercar giapponese, questa volta con Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez ...

Wec, la Toyota vince la 6 ore di Monza. Autodromo aperto per 700 spettatori Conway-Kobayashi-Lopez conquistano la coppa della 6 Ore di Monza davanti ad Alpine e alla LMP2 di United Autosports USA nella prima gara con pubblico dall’inizio della pandemia: circa 700 gli spettato ...

... altri 300 nelle aree riservate all'ospitalità), va in archivio la 6 Ore di Monza, terzo round delWec 2021, per la prima volta in scena nel Tempio della Velocità lombardo. Tanti i ...Monza, 18 luglio 2021. Da ultimo a primo: in rimonta Alessio Rovera ha vinto la 6 Ore di Monza, terzo round del2021, al volante della Ferrari 488 GTE del team AF Corse. Per il 26enne pilota varesino si tratta del secondo centro iridato stagionale nella classe GTE Am insieme ai compagni di ...Terzo successo di fila per la hypercar giapponese, questa volta con Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez ...Conway-Kobayashi-Lopez conquistano la coppa della 6 Ore di Monza davanti ad Alpine e alla LMP2 di United Autosports USA nella prima gara con pubblico dall’inizio della pandemia: circa 700 gli spettato ...