Mondiale Costruttori F1 | ecco come cambia dopo il GP di Gran Bretagna

(Di domenica 18 luglio 2021) Con la vittoria di Lewis Hamilton e il secondo posto di Leclerc, nonno le posizioni per la classifica dei team in questodi Formula 1 2021. A quasi metà stagione, col giro di boa che ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Costruttori

... non cambiano le posizioni per la classifica dei team in questodi Formula 1 2021. A quasi ... Ecco la classificaaggiornata:Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna: La classificaF1 2021, sia piloti che, dopo la gara di oggi sul circuito di ...Risultati completi e graduatoria della Mondiale Costruttori dopo il decimo appuntamento del Mondiale di F1 2021 ...Splendida affermazione del trio Perrodo-Nielsen-Rovera con la Ferrari 488 GTE di AF Corse nella classe LMGTE Am al termine della 6 Ore di Monza, terza prova del mondiale FIA WEC, mentre in LMGTE Pro s ...