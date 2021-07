Molestie a Victoria dopo il concerto? Parla la bassista dei Maneskin e fa chiarezza (Di domenica 18 luglio 2021) Parla Victoria, dopo la notizia diffusa sulla presunta aggressione e rassicura i fan La voce sulle presunte Molestie dopo i concerto in Germania è stata diffusa dai fan tedeschi dei Maneskin, ma Victoria dal suo profilo Instagram fa chiarezza e spiega cosa è successo in Germania, a Colonia. Era circolata la notizia di una presunta aggressione nei confronti della bassista da parte di un fan ubriaco dopo il concerto che avrebbe provocato la reazione di Damiano che lo avrebbe allontanato. ... Leggi su 361magazine (Di domenica 18 luglio 2021)la notizia diffusa sulla presunta aggressione e rassicura i fan La voce sulle presuntein Germania è stata diffusa dai fan tedeschi dei, madal suo profilo Instagram fae spiega cosa è successo in Germania, a Colonia. Era circolata la notizia di una presunta aggressione nei confronti dellada parte di un fan ubriacoilche avrebbe provocato la reazione di Damiano che lo avrebbe allontanato. ...

Advertising

infoitcultura : Maneskin, molestie a Victoria? Qual è la verità - Aquila6811 : RT @RollingStoneita: Secondo alcuni fan, la bassista era stata aggredita da un uomo in Germania. Lei ha risposto su Instagram: «Non è succe… - RollingStoneita : Secondo alcuni fan, la bassista era stata aggredita da un uomo in Germania. Lei ha risposto su Instagram: «Non è su… - real_simo__ : Grande Vic sempre dalla parte giusta sei. All'avanguardia e giusta??. Solo supporto per te Victoria e per gli altri… - zazoomblog : Maneskin molestie a Victoria? Qual è la verità - #Maneskin #molestie #Victoria? #verità -