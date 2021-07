Moglie Verratti | la collana indossata al matrimonio costa 600 mila euro FOTO

Leggi su donnapop

(Di domenica 18 luglio 2021) Jessica Aidi è finita al centro del gossip degli ultimi giorni per ilcon Marco: ladel calciatore ha attirato l’attenzione per la sua bellezza e per la lussuosissimadurante la cerimonia. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche:: chi è la exLaura Zazzara? Si sono lasciati per colpa...