“Mio figlio ha il seno e produce latte”: l’incredibile vicenda di un neonato (Di domenica 18 luglio 2021) Kylan Sherrill è un bambino che sta lasciando di stucco tutto il mondo, dopo le testimonianze della sua mamma Vanessa Moran. Il bambino, infatti, è affetto da una rara patologia che lo porta a produrre e secernere il latte. La strana patologia di Kylan Si definisce “galattorrea”, la rara malattia di cui è affetto Kylan Sherrill. Già da quando aveva pochissime settimane di vita, aveva cominciato a produrre il latte, lasciando senza parole la mamma, che non sapeva spiegarsi il motivo di un fenomeno tanto strano. Le parole della mamma Vanessa “Mi sono accorta immediatamente che non aveva i capezzoli”, ha dichiarato la mamma. “Anzi, era come ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 luglio 2021) Kylan Sherrill è un bambino che sta lasciando di stucco tutto il mondo, dopo le testimonianze della sua mamma Vanessa Moran. Il bambino, infatti, è affetto da una rara patologia che lo porta a produrre e secernere il. La strana patologia di Kylan Si definisce “galattorrea”, la rara malattia di cui è affetto Kylan Sherrill. Già da quando aveva pochissime settimane di vita, aveva cominciato a produrre il, lasciando senza parole la mamma, che non sapeva spiegarsi il motivo di un fenomeno tanto strano. Le parole della mamma Vanessa “Mi sono accorta immediatamente che non aveva i capezzoli”, ha dichiarato la mamma. “Anzi, era come ...

