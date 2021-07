Milano | pirata della strada investe due motociclisti e fugge | la mamma lo denuncia

Advertising

Madre coraggio denuncia figlio 'pirata della strada'. Il plauso social: 'Datele una medaglia'. Amputata gamba all'investito. Dramma nella notte a Milano, madre coraggio denuncia al 112 il figlio 'pirata della strada'. Amputata gamba al motociclista.

'State cercando undella strada che ha investito una moto a Senago', avrebbe detto la mamma ... Il conducente, di 20 anni, è stato trasportato invece al Niguarda dicon diverse contusioni. ...... i soccorritori lo hanno rianimato e portato al Policlinico San Gerardo di Monza in gravissime condizioni, mentre il suo amico è stato portato al Niguarda di. Ildella strada è stato ...Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto nella notte, intorno all’1.30 in via Alcide de Gasperi a Senago, comune in provincia di Milano. Il pirata della strada è un 27enne della provincia di ...Grave incidente stradale nella notte a Milano, in zona Forlanini. Auto contro un palo e prende fuoco: due estratti dalle lamiere ...