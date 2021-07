Milan, si lavoro al rinnovo di Kessie: parti vicine all’accordo (Di domenica 18 luglio 2021) Kessie, c’è l’ok di Elliott al rinnovo: nella prossima settimana incontro decisivo. Le parti sono vicine Come riportato da il Corriere della Sera, ci sono stati concreti passi avanti per il rinnovo di Franck Kessie con il Milan con il fondo Elliott che ha dato l’ok all’area tecnica per discutere il prolungamento del contratto del centrocampista ivoriano. Distanza minima tra la richiesta dell’entourage del giocatore e i rossoneri che avrebbero proposto un rinnovo da poco meno di 5,5 milioni di euro a stagione contro i 6 richiesti dal procuratore del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021), c’è l’ok di Elliott al: nella prossima settimana incontro decisivo. LesonoCome riportato da il Corriere della Sera, ci sono stati concreti passi avanti per ildi Franckcon ilcon il fondo Elliott che ha dato l’ok all’area tecnica per discutere il prolungamento del contratto del centrocampista ivoriano. Distanza minima tra la richiesta dell’entourage del giocatore e i rossoneri che avrebbero proposto unda poco meno di 5,5 milioni di euro a stagione contro i 6 richiesti dal procuratore del ...

