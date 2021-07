Milan, si complica Ziyech: il Chelsea vuole monetizzare dalla sua cessione (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Tuttosport, non priva di ostacoli è la strada che conduce il Milan ad Hakim Ziyech. Per l’esterno offensivo bisognerà adottare una strategia fatta di tempo e pazienza. Al momento – riferisce quotidiano – la pista che porta al marocchino del Chelsea è complicata, visto che i Blues vorrebbero monetizzare dall’eventuale cessione del giocatore ex Ajax. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Tuttosport, non priva di ostacoli è la strada che conduce ilad Hakim. Per l’esterno offensivo bisognerà adottare una strategia fatta di tempo e pazienza. Al momento – riferisce quotidiano – la pista che porta al marocchino delta, visto che i Blues vorrebberodall’eventualedel giocatore ex Ajax. SportFace.

