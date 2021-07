Milan | Calabria abbraccia Giroud | “Benvenuto nella nostra grande famiglia”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Calabria

Dopo aver blindato Davide, ilè pronto ora a fare lo stesso con Franck Kessie . Non una trattativa facile, visto che il Presidente ha richieste certamente più elevate ed onerose di ...Cinque colpi per ildi qualità per essere finalmente da Scudetto e soprattutto per fare una bella figura in ... Difensori: Kjaer, Tomori, Romagnoli, Caldara, Conti,, Kalulu, Gabbia, Ballo -...Nuovo rinforzo per il Milan. Fodé Ballo-Touré è arrivato in sede per firmare il contratto con il suo nuovo club. Risolto gli ultimi dettagli burocratici, il terzino di proprietà del Monaco ha avuto ...Non si ferma il Milan sul mercato in entrata, ora gli obiettivi principali sono il trequartista e soprattutto Kaio Jorge.