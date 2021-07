Migliori Marche Cinesi di Smartphone (Di domenica 18 luglio 2021) Gli Smartphone Cinesi erano, fino a qualche tempo fa, telefoni molto economici, imitazioni dei telefoni più famosi, costruiti con pezzi e con materiale scadente. Andando su particolari siti di importazione si riuscivano a comprare Smartphone simili all'iPhone, in alcuni casi assolutamente cloni, fatti con pezzi meno di valore ma con sistema operativo Android, spesso con poche funzionalità incluse. Oggi invece gli Smartphone Cinesi non sono più pezzi di imitazione di scarso livello e alcune delle aziende che li producono sono capaci oggi di fare vera concorrenza anche ai giganti di tecnologia mondiale ... Leggi su navigaweb (Di domenica 18 luglio 2021) Glierano, fino a qualche tempo fa, telefoni molto economici, imitazioni dei telefoni più famosi, costruiti con pezzi e con materiale scadente. Andando su particolari siti di importazione si riuscivano a compraresimili all'iPhone, in alcuni casi assolutamente cloni, fatti con pezzi meno di valore ma con sistema operativo Android, spesso con poche funzionalità incluse. Oggi invece glinon sono più pezzi di imitazione di scarso livello e alcune delle aziende che li producono sono capaci oggi di fare vera concorrenza anche ai giganti di tecnologia mondiale ...

