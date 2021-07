Migliaia di politici e giornalisti spiati, decine di paesi sotto accusa (Di domenica 18 luglio 2021) Una tecnologia israeliana, nota come Pegasus, usata da diversi paesi per hackerare e spiare Migliaia di persone in tutto il mondo attraverso i cellulari: nel mirino politici, giornalisti, attivisti per i diritti umani, manager di primo piano. Lo afferma il Washington Post sulla base di un’inchiesta condotta con altri 16 media. I telefoni fanno parte di una lista di oltre 50.000 utenze, individuate in paesi “noti per impegnarsi nella sorveglianza dei cittadini e noti anche per essere stati clienti dell’azienda israeliana NSO Group”, scrive il Washington Post, facendo riferimento alla società attiva nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Una tecnologia israeliana, nota come Pegasus, usata da diversiper hackerare e spiaredi persone in tutto il mondo attraverso i cellulari: nel mirino, attivisti per i diritti umani, manager di primo piano. Lo afferma il Washington Post sulla base di un’inchiesta condotta con altri 16 media. I telefoni fanno parte di una lista di oltre 50.000 utenze, individuate in“noti per impegnarsi nella sorveglianza dei cittadini e noti anche per essere stati clienti dell’azienda israeliana NSO Group”, scrive il Washington Post, facendo riferimento alla società attiva nel ...

Advertising

fisco24_info : Migliaia di politici e giornalisti spiati, decine di paesi sotto accusa: L'inchiesta del Washington Post: anche l'U… - italiaserait : Migliaia di politici e giornalisti spiati, decine di paesi sotto accusa - tempoweb : Spiati dai governi, migliaia di giornalisti e attivisti nel mirino. Anche Orban sotto accusa #orban #pegasus… - Carmenthesign : @il_castigante @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Certo, ricatto. Piuttosto quelle centinaia di migliaia in strada con… - ronzio96 : @Deputatipd @AndreaRomano9 @pdnetwork i No Vax negli ospedali non deve operare e nemmeno i politici No Vax devono o… -