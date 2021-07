Migliaia di politici e giornalisti spiati | decine di paesi sotto accusa

(Di domenica 18 luglio 2021) Una tecnologia israeliana, nota come Pegasus, usata da diversiper hackerare e spiaredi persone in tutto il mondo attraverso i cellulari: nel mirino, attivisti per i diritti umani, manager di primo piano. Lo afferma il Washington Post sulla base di un’inchiesta condotta con altri 16 media. I telefoni fanno parte di una lista di oltre 50.000 utenze, individuate in“noti per impegnarsi nella sorveglianza dei cittadini e noti anche per essere stati clienti dell’azienda israeliana NSO Group”, scrive il Washington Post, facendo riferimento alla società attiva nel ...

Orban: è falso Una tecnologia israeliana, nota come Pegasus, usata da diversi paesi per hackerare e spiaredi persone in tutto il mondo attraverso i cellulari: nel mirino, ...Siamo avversarie partecipiamo alla stessa esperienza di governo, come chiesto dal Capo ... A me non interessa della Lega, ma delledi giovani omosessuali, transessuali e disabili che ...Cos’è Pegasus? Come funziona uno spyware? Come fa a spiare uno smartphone? I temi tornano d’attualità con l’inchiesta del Washington Post sull’attività di spionaggio condotta da decine di paesi su mig ...Una tecnologia israeliana, nota come Pegasus, usata da diversi paesi per hackerare e spiare migliaia di persone in tutto il mondo attraverso i cellulari: nel mirino politici, giornalisti, attivisti pe ...