Michele Merlo, dopo la morte il cantante Riki confessa: “Potevo fare di più” (Di domenica 18 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Michele Merlo, dopo la morte del giovane l’amico Riki parla dei suoi rimpianti, si erano conoscouti ad Amici: “Potevo fare di più”. Michele Merlo, dopo la morte del cantante l’amico e collega Riki confessa i suoi rimpianti: “Potevo fare di più” ecco che cos’ha rivelato sui social. I due si erano conosciuti proprio nella scuola Leggi su youmovies (Di domenica 18 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ladel giovane l’amicoparla dei suoi rimpianti, si erano conoscouti ad Amici: “di più”.ladell’amico e collegai suoi rimpianti: “di più” ecco che cos’ha rivelato sui social. I due si erano conosciuti proprio nella scuola

Advertising

GossipItalia3 : Michele Merlo, Riki confessa i suoi rimpianti: “Potevamo fare di più” #gossipitalianews - sofixworld : non mi sembra ancora vero che michele merlo non ci sia più - F4LLIXNG : RT @dedica1canzone: “Tutto per me” di Michele Merlo Da: Anonimo Per: @F4LLIXNG - Rosamar67543818 : RT @nuzzi06: @Aka7evenreal - blogtivvu : #MicheleMerlo, Riccardo Marcuzzo e il grande rimpianto della sua vita -