Messa in Tv oggi domenica 18 luglio 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 18 luglio 2021) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 18 luglio 2021. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Chiesa Santi Quirico e Giulitta in Salcedo (Vicenza). Alle 12, invece, ci sarà la recita dell’Angelus da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 luglio 2021) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per18. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santadalla Chiesa Santi Quirico e Giulitta in Salcedo (Vicenza). Alle 12, invece, ci sarà la recita dell’Angelus da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di ...

