Meloni denuncia: "Sabotata l'inchiesta sul Covid". Fango su Lollobrigida: la replica (video) (Di domenica 18 luglio 2021) Mentre il caos regna sovrano sul green pass e le regole anti-Covid che il governo Draghi vorrebbe imporre nei prossimi giorni, si registra un'altra giornata di lieve peggioramento sul fronte dei contagi, che oggi sono 3.127 (ieri 3.121), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 3 morti (ieri 13) che portano a 127.867 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 165.269 tamponi, con un tasso positività che sale a 1,9% (ieri 1,3%). In lieve aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.136 (ieri 1.111), con un aumento di 25 persone rispetto a ieri mentre sono 156 i ricoverati in ... Leggi su secoloditalia

ve10ve : Bravo #Bassetti, denuncia i politici 'scettici' sui vaccini per il #COVID19 (Salvini, Meloni); ricorda il rischio c… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #Coronavirus in Italia, il meloniano #Bignami denuncia: 'La commissione d'inchiesta in Parlamento è una farsa, perché… - SemperAdamantes : RT @LaVeritaWeb: Giorgia Meloni furibonda denuncia l'assenza di un consigliere d'opposizione. Si apre la strada a Simona Agnes per la presi… - Leonard33968045 : RT @Libero_official: #Coronavirus in Italia, il meloniano #Bignami denuncia: 'La commissione d'inchiesta in Parlamento è una farsa, perché… - MariMario1 : RT @Libero_official: #Coronavirus in Italia, il meloniano #Bignami denuncia: 'La commissione d'inchiesta in Parlamento è una farsa, perché… -