Matias Vina, la Roma scatta sulla fascia (Di domenica 18 luglio 2021) La Roma deve fare i conti con il gravissimo infortunio di Leonardo Spinazzola, il calciatore della Roma è reduce da un Europeo veramente entusiasmante, è stato il miglior terzino sinistro della competizione. Nelle ultime partite non è sceso in campo, a causa di un brutto infortunio. Il laterale sarà costretto a saltare la prima parte di campionato, si tratta di una tegola importante per l’allenatore José Mourinho. Spinazzola è stato uno dei migliori anche nella scorsa stagione, la Roma perde un calciatore di primissimo livello. Matias Vina per la fascia Non sarà facile sostituire ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 luglio 2021) Ladeve fare i conti con il gravissimo infortunio di Leonardo Spinazzola, il calciatore dellaè reduce da un Europeo veramente entusiasmante, è stato il miglior terzino sinistro della competizione. Nelle ultime partite non è sceso in campo, a causa di un brutto infortunio. Il laterale sarà costretto a saltare la prima parte di campionato, si tratta di una tegola importante per l’allenatore José Mourinho. Spinazzola è stato uno dei migliori anche nella scorsa stagione, laperde un calciatore di primissimo livello.per laNon sarà facile sostituire ...

DiMarzio : Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - Glongari : #Roma si avvicina Matias #Vina. Prima vera scelta dei #giallorossi in mezzo a tanti sondaggi. Il giocatore vuole la… - Glongari : #Roma c’è la prima offerta per Matias #Vina. I #giallorossi hanno messo sul piatto circa 10M per arrivare al latera… - Frei_Cebolinha : RT @DiMarzio: Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - LuigiBevilacq17 : RT @Sardanapalooo: Se penso che la Roma non deve vendere nessuno e può spendere 50 milioni per Xhaka Rui Patricio e Matias Vina mentre l’In… -