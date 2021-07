Mascara sui baffetti: influencer insegna a valorizzare i peli del viso (Di domenica 18 luglio 2021) Ceretta addio. I baffetti sul viso? Meglio tenerli e metterli in evidenza con tanto di Mascara. Parola di Joanna Kenny, influencer inglese che ha condiviso sui social le immagini del suo viso con i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) Ceretta addio. Isul? Meglio tenerli e metterli in evidenza con tanto di. Parola di Joanna Kenny,inglese che ha condisui social le immagini del suocon i ...

barol_s : Mascara sui baffetti, questo sì che cambierà il mondo - sumaistu47 : Ma tu baceresti una bocca così? Io manco con una trapunta di mezzo: 'Chi è Joanna Kenny, l'influencer che mette il… - _SDeJong_ : @gio_prankster @arcticminnie Da quel che ho letto si è messa il mascara sui baffetti per accentuare i difetti natur… - foggylady : RT @Feversinger: Però se dobbiamo parlare di naturale a sto punto il mascara sui baffetti non lo è - Feversinger : Però se dobbiamo parlare di naturale a sto punto il mascara sui baffetti non lo è -