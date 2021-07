Maryna | «Mai sentirsi arrivati»

(Di domenica 18 luglio 2021) Per Maryna, nome d’arte di Marina Valdemoro Maino, la vita è un pendolo che oscilla tra due estremi: l’essere sexy e l’essere nerd. Nel videoclip di Que Calor, il suo ultimo singolo, questi opposti coesistono in maniera armonica, offrendo al suo pubblico, i cosiddetti «maryners» che, tra Instagram, TikTok e YouTube sono più di 5 milioni, uno spaccato veritiero della sua persona, una ragazza che, nel giro di pochi anni, attraverso la sua ironia e il suo carisma, si sta impegnando per diventare un’artista a tutto tondo. Oltre ai video ironici che hanno conquistato la Rete, la carriera ben avviata di cantante e la promozione di campagne di sensibilizzazione come quella dello stop alla violenza sulle donne, per Maryna è arrivato il momento di coronare anche un altro sogno: quello della recitazione. https://www.youtube.com/watch?v=PMxYd94jzMc

Ultime Notizie dalla rete : Maryna Mai

Vanity Fair Italia

Nel cast di Gli idoli delle donne sono presenti anche Ilaria Spada, Francesco Arca,, e ... di vero amore, di frasi da rimorchio che non funzionanoe del coraggio di essere se stessi in un ...Nel cast anche Ilaria Spada, Francesco Arca,, e con Corrado Guzzanti. Il film è prodotto da ... di vero amore, di frasi da rimorchio che non funzionanoe del coraggio di essere se stessi in ...Le semifinali del torneo WTA Losanna 2021 di tennis (di categoria WTA 250), ovvero il Ladies Open Lausanne 2021, in corso sulla terra battuta outdoor elvetica, si sono disputate entrambe quest'oggi co ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTONA. Un Live che vi aggiornerà su tutti i risultati degli eventi di giornata e sulle notizie più importanti. Buon divertimento!CICLISMO - Ter ...