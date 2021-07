(Di domenica 18 luglio 2021) Lo scontro tra la sua moto e un'auto che viaggiava in direzione opposta. E la corsa a sirene spiegate in pronto soccorso, purtroppo inutile. Èall'ospedale di Legnano poco dopo il suo arrivo, il ...

Advertising

turbivan : @Eliogabalo_ @Marco_p3 Beh, almeno ha detto che sei un bel ragazzo. La mia dice che sembro un spirito vecchio. ???? - infoitinterno : Marco, il ragazzo di 28 anni morto mentre andava al lavoro - Marco_chp1 : RT @claudio_2022: Scippi a Trastevere: 18enne coraggio fa arrestare il rapinatore, un 26enne egiziano. Il racconto del ragazzo. https://t… - marco_graz : @marifcinter Speriamo non si rompa più povero ragazzo - marco_cevolani : @bohidontknow_ Un ragazzo con cui mi vedevo mi disse una cosa simile, fu il più bel complimento mai ricevuto -

Ultime Notizie dalla rete : Marco ragazzo

Feriti anche un 34enne e undi 23 anni, che hanno riportato solo lievi contusioni. Stando a quanto appreso,stava andando al lavoro e avrebbe iniziato il suo turno di lì a poco. Sono in ...E' morto nel nosocomio di Legnano poco dopo il suo arrivo il 28enneBarilatti, il centauro che sabato mattina è rimasto coinvolto in un drammatico incidente a Saronno, in via Parma. Il, ...I nerazzurri, andati sotto per 2-0 contro il Lugano, hanno reagito con carattere e l'hanno vinta ai rigori. Il commento nel dopo partita del tecnico e di Ranocchia ...Il neo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sua prima amichevole stagionale Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match contro il Lugano, ha pa ...