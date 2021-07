Mandela Day | il tributo di Koulibaly | “Agisci | ispira il cambiamento”

(Di domenica 18 luglio 2021) Oggi ricade l’anniversario della nascita di un grande personaggio della storia del secolo scorso (e non solo): Nelson. In occasione di questa ricorrenza celebre denominata “Day”, ancheha voluto esprimere il suo. Il senegalese, tramite il suo profilo instagram, ha infatti postato una bellissima immagine dell’ex presidente sudafricano accompagnato da un messaggio esemplare: “il!” Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Kalidou Koulibaly difensore senegalese del Napoli , ha condiviso sui social una foto per ricordare il Mandela Day che ricorre proprio oggi 18 luglio Un appello contro il razzismo quello del calciatore azzurro. L'apartheid non è qualcosa che è cominciata ieri. Le origini della dominazione razzista bianca risalgono a 350 anni fa ... Il difensore del Napoli, simbolo della lotta al razzismo, scrive su Twitter: 'Agisci. Ispira il cambiamento' Oggi 18 luglio si celebra il Mandela Day, a 103 anni dalla sua nascita ricorre la giornata ...