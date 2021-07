Mancini “Normal One” in vacanza nella sua Jesi | aperitivi | foto coi tifosi e la spesa in macelleria per i genitori

Advertising

MonthOfSundaes : @Marcotti Carino ill titolo 'normal one' per questo pezzo su Mancio a Jesi. #mancini -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Normal

La Stampa

I genitori ?a casa sua, come uno jesino qualunque. Qualche giornata da 'One', vicino ai genitori, emozionati per il figlio neocampione d'Europa, sulla scia di Pozzo, Valcareggi, ...e Draghi sono italiani di poche parole, due spiriti pragmatici con il gusto del dribbling ... delle nostre relazioni, stiamo entrando in un 'new' di cui vediamo i bagliori, non è un ...Scena genuine che hanno scaldato i cuori dell’Italia già conquistata dalla sua eleganza e semplicità. Vincente, dopo il trionfo azzurro di Euro 2020 ...Dall’altro l’olandese Onana dell’Ajax, che termina il contratto con i Lancieri nel 2022 e l’Inter vorrebbe assicurarsi la prossima estate a parametro zero, anche se sul giocatore c’è forte l’interesse ...