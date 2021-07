Manchester United | occhi in casa Real Madrid | nuovo obiettivo dopo Varane

(Di domenica 18 luglio 2021) Ilbussa ancora in: nel mirino dei Red Devils il talento brasiliano Vinicius Ilbussa ancora inaver definito l’acquisto di Raphael, che sarebbe andato in scadenza di contratto tra un anno. Come riportato dal Daily Mirror, nel mirino dei Red Devils ci sarebbe il talento brasiliano Vinicius. Costo dell’operazione: 68 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

RaiSport : ? #Calciomercato #Varane verso #ManUtd, 58 mln ai #blancos Secondo la stampa spagnola il difensore francese lascerà… - ManUtdMEN : 2-0! PELLISTRI SCORES! #mufc - ManUtdMEN : Manchester United stance on Facundo Pellistri future #mufc - rubylux04 : @alei1004 @mikelelomb @despecialuan @__turandot_ Aggiungerei Manchester United - InteristDrew : RT @it_inter: Alex #Telles torna nei radar dell'Inter, il Manchester United disposto ad accettare il trasferimento in prestito GDS -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

... secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022 colsta procedendo positivamente.Commenta per primo Secondo il Mail , ilpresenterà a breve la prima offerta per Varane al Real Madrid, ma i Red Devils non sono disposti a spendere i 60 milioni di euro richiesti dalle merengues .L'ala è entrata nel secondo tempo nell'amichevole precampionato contro il Derby e ha segnato il secondo gol dei Red Devils.Con così tante grida intorno a ...Jadon Sancho sarà presto un nuovo giocatore del Manchester United. L'esterno inglese ha già sostenuto le visite mediche e Ole Gunnar ...