Advertising

GiaPettinelli : Maltempo sferza anche l'Austria, allerta Danubio - Europa - ANSA - iconanews : Maltempo sferza anche l'Austria, allerta Danubio - giornaleradiofm : Approfondimenti: Maltempo sferza anche l'Austria, allerta Danubio: (ANSA) - ROMA, 18 LUG - Emergenza maltempo in di… - ticino_live : Post Edited: Il maltempo sferza il Ticino – La situazione è più grave nel Locarnese - ticino_live : Il maltempo sferza il Ticino – La situazione è più grave nel Locarnese -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo sferza

TGR – Rai

Emergenzain diverse parti dell'Austria che da ieri è sferzata da fortissime piogge. Secondo i media locali, è scattata l'allerta per il rischio inondazioni in diverse località lungo il Danubio. ...Si segnalano rovesci in varie zone del Molise. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco, in particolare a Petacciato CreditsEmergenza maltempo in diverse parti dell'Austria che da ieri è sferzata da fortissime piogge. Secondo i media locali, è scattata l'allerta per il rischio inondazioni in diverse località lungo il Danub ...La cancelliera tedesca nelle zone devastate dal maltempo: "Dimensione della catastrofe è surreale". Dreyer: "Ancora alla ricerca dei dispersi" ...