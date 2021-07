Maltempo | Merkel oggi sui luoghi della alluvione

Advertising

La cancelliera Angelaè attesa oggi nella Renania - Palatinato, dove visiterà Schuld, fra le località più colpite dall'alluvione, che nel Land ha provocato la morte di 110 persone.terrà uno statement con la presidente della regione Malu Dreyer alle 14.30 ad Adenau, ha reso noto la amministrazione di Magonza. La cancelliera è rientrata ieri dalla visita di Stato negli Usa,......visiterà il villaggio di Schuld, nella Renania - Palatinato. In entrambi i Paesi hanno già iniziato i lavori di pulizia e ricostruzione di tutte le aree che sono state devastate dal. ...E’ salito ad almeno 156 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania: lo ha reso noto questa mattina la polizia in un comunicato. In Belgio, intanto, il totale dei morti si mantiene invariato a ...Forte alluvione in Austria, dove è scattato l'allarme per le frane. Il fiume Kothbach ha rotto gli argini e la località di Hallein è devastata.