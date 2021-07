Maltempo a Palermo, Orlando: “Evitate le conseguenze dell’anno scorso” (Di domenica 18 luglio 2021) “Oggi è entrato in funzione per la prima volta dopo un importante fenomeno temporalesco, il sistema Early Warning, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e installato da Amap dopo il violento nubifragio che a luglio dell’anno scorso aveva allagato i sottopassaggi della città. Grazie al sistema di alert, collegato alle sale operative, la Protezione civile del Comune, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 18 luglio 2021) “Oggi è entrato in funzione per la prima volta dopo un importante fenomeno temporalesco, il sistema Early Warning, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e installato da Amap dopo il violento nubifragio che a luglioaveva allagato i sottopassaggi della città. Grazie al sistema di alert, collegato alle sale operative, la Protezione civile del Comune, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

