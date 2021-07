Malore durante il turno di lavoro: Vincenzo morto a 29 anni (Di domenica 18 luglio 2021) E' morto dopo 10 giorni di agonia , 29 anni, figlio del maresciallo Filippo Billeci, comandante della stazione di Battaglia Terme: il 9 luglio scorso il giovane si era accasciato a terra nello ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021) E'dopo 10 giorni di agonia , 29, figlio del maresciallo Filippo Billeci, comandante della stazione di Battaglia Terme: il 9 luglio scorso il giovane si era accasciato a terra nello ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Padova, #malore durante il turno di lavoro: Vincenzo #morto a 29 anni - leggoit : Padova, #malore durante il turno di lavoro: Vincenzo #morto a 29 anni - RobyOnWeb : @Crypto_Mullet @ansyastark Se a bill, che non ha malattie pregresse, dovesse prendergli un malore improvviso durant… - pippoinzaghi_09 : RT @sabrivitadastar: La reazione dei ragazzi durante il malore di Christian Eriksen ?? Barella in lacrime consolato da Bonucci Donnarumma:… - Ali_interista37 : RT @sabrivitadastar: La reazione dei ragazzi durante il malore di Christian Eriksen ?? Barella in lacrime consolato da Bonucci Donnarumma:… -