Mai una gioia è il nuovo “languishing” (Di domenica 18 luglio 2021) Avete presente la frase “Mai una gioia”? Ecco, a me capita di dirla spesso. Un po’ per scaramanzia, un po’ perché a Roma è forse più popolare di altri modi di dire. Insomma, riassume molto bene l’idea di come passiamo un determinato momento, fase della vita. Nell’ultimo anno e mezzo il “mai una gioia” per me è diventato un must. Inutile negarlo: la pandemia ci ha cambiato. Un qualcosa di totalmente inaspettato ha rivoluzionato le nostre vite e per quanto ci sforziamo di tornare alla normalità, nel mio piccolo penso che quella normalità non tornerà più. Sia chiaro, ce ne sarà una diversa ma comunque differente da quella di prima. Si perché, il Covid non ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 18 luglio 2021) Avete presente la frase “Mai una”? Ecco, a me capita di dirla spesso. Un po’ per scaramanzia, un po’ perché a Roma è forse più popolare di altri modi di dire. Insomma, riassume molto bene l’idea di come passiamo un determinato momento, fase della vita. Nell’ultimo anno e mezzo il “mai una” per me è diventato un must. Inutile negarlo: la pandemia ci ha cambiato. Un qualcosa di totalmente inaspettato ha rivoluzionato le nostre vite e per quanto ci sforziamo di tornare alla normalità, nel mio piccolo penso che quella normalità non tornerà più. Sia chiaro, ce ne sarà una diversa ma comunque differente da quella di prima. Si perché, il Covid non ...

Advertising

sole24ore : ?? Avevamo una Silicon Valley in Italia e non ce ne siamo mai accorti. Potevamo essere i pionieri della rivoluzione… - fanpage : 'E guarda che è brutto avere una risposta bella pronta e mai nessuno che ti fa la domanda giusta' Addio Libero De Rienzo #SantaMaradona - crippa5stelle : Pronti a inaugurare una nuova fase della storia del @Mov5Stelle. Spero in una grande partecipazione alla votazione… - rprat75 : Due cose, poi vado a letto: cosa potrebbero essere i Bucks con un allenatore migliore, di qualità, probabilmente no… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: È un santa donna, una delle persone più generose, umili e altruiste che abbia mai conosciuto. Cari follower potete seg… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai una Rumor: restiamo uomini, non subiamo questa dittatura ... che ha scritto insieme a me e a Loris Bagnara il libro 'L'altra Europa ', ha offerto una serie di ... Io stesso non ho mai smesso di pormi domande, ben sapendo che ci troviamo a che fare con qualcosa di ...

Ana Blandiana: scrittrici e spie La Securitate voleva fare di Herta Müller una spia. La delatrice perfetta, di cui nessuno avrebbe mai sospettato. Ma la futura Premio Nobel per la letteratura, ogni volta che la convocavano al posto di polizia, si aggrappava alla poesia per ...

Udinese, Okaka: "Mai vissuta in carriera una stagione come l'ultima. Servono rinforzi" TUTTO mercato WEB Pannelli elettorali nelle piazze, «Verranno mai tolti?» Pannelli elettorali nelle piazze, «Verranno mai tolti?». A sottolineare la questione è proprio il capogruppo di Fratelli d’Italia Campanella.

Mai guariti del tutto: in 1200 soffrono di Long Covid LA RIABILITAZIONETREVISO Arrivano i gruppi di cammino per superare l'onda lunga del coronavirus. Oltre 1.200 trevigiani soffrono di Long Covid. Si tratta delle persone che dopo il contagio ...

... che ha scritto insieme a me e a Loris Bagnara il libro 'L'altra Europa ', ha offertoserie di ... Io stesso non hosmesso di pormi domande, ben sapendo che ci troviamo a che fare con qualcosa di ...La Securitate voleva fare di Herta Müllerspia. La delatrice perfetta, di cui nessuno avrebbesospettato. Ma la futura Premio Nobel per la letteratura, ogni volta che la convocavano al posto di polizia, si aggrappava alla poesia per ...Pannelli elettorali nelle piazze, «Verranno mai tolti?». A sottolineare la questione è proprio il capogruppo di Fratelli d’Italia Campanella.LA RIABILITAZIONETREVISO Arrivano i gruppi di cammino per superare l'onda lunga del coronavirus. Oltre 1.200 trevigiani soffrono di Long Covid. Si tratta delle persone che dopo il contagio ...