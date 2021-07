Magistratura onoraria, appello al Governo: Decreto legge per garantire tutele e adeguata retribuzione (Di domenica 18 luglio 2021) “I magistrati onorari chiedono al Governo l’adozione di un Decreto legge che garantisca autonomia, indipendenza, adeguata retribuzione e diritti previdenziali ed assistenziali spettanti a tutti i lavoratori europei, diritti in passato già riconosciuti ad altri magistrati onorari quali ad esempio i Giudici Onorari Aggregati”. E’ quanto si legge in una nota dell’Associazione italiana Magistratura onoraria, presieduta da Vincenzo Crasto e il cui segretario è Maria Rosaria Spina. “Il ricorso alla decretazione d’urgenza si rende a questo punto necessaria per ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) “I magistrati onorari chiedono all’adozione di unche garantisca autonomia, indipendenza,e diritti previdenziali ed assistenziali spettanti a tutti i lavoratori europei, diritti in passato già riconosciuti ad altri magistrati onorari quali ad esempio i Giudici Onorari Aggregati”. E’ quanto siin una nota dell’Associazione italiana, presieduta da Vincenzo Crasto e il cui segretario è Maria Rosaria Spina. “Il ricorso alla decretazione d’urgenza si rende a questo punto necessaria per ...

Advertising

thedailycases : Riforma della giustizia: Forza Italia in piazza Montecitorio per la Magistratura Onoraria - L’affiancamento della M… - Mistrall59 : @GuidoCrosetto Abbiamo creato la macchina infernale e con concorso si è scelto a chi farla condurre. Vent'anni di M… - iq_196 : RT @vocedelpatriota: Giustizia: Delmastro (FdI), Cartabia proceda in fretta con riforma magistratura onoraria - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Giustizia: Varchi (FdI), infrazione Ue impone accelerazione della riforma magistratura onoraria - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Giustizia: Delmastro (FdI), Cartabia proceda in fretta con riforma magistratura onoraria -