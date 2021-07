L’unica cosa che conta | Juventus campione d’Europa 1995 96

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug – Sogno, ossessione, incubo. Tre fenomeni della psiche – sì lo sappiamo, tecnicamente sono 2 in quanto il terzo può essere catalogato come una tipologia del primo – così diversi tra loro ma che spesso e volentieri si intrecciano o si sostituiscono a vicenda. Termini e stati d’animo ricorrenti anche nello sport dove, con buona pace di De Coubertin, l’importante non è partecipare. In tanti gareggiano ma alla fine della fiera, o meglio dei giochi, la vittoria rimane una questione solitaria. Lo sanno, meglio di chiunque altro in Italia, quelli della. Una delle iconiche figure bianconere, forse la più gobba di tutte, Giampiero Boniperti un giorno ...