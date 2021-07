Luna e Igor | i cani eroi che hanno salvato una ragazza di 15 anni trascinata a largo dalle onde

Advertising

Cani bagnini tra le onde per salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente.sono i due Labrador eroi della giornata di sabato a Palinuro , nel Cilento. L'intervento di soccorso è iniziato intorno alle 17. I due cani bagnino si sono dati il cambio nel nuoto ...Scattati immediatamente i soccorsi, la giovane è stata raggiunta dai Labradore dai loro compagni umani della "Scuola Italiana Cani Salvataggio", che da anni contribuiscono al ...Una quindicenne è stata salvata da due cani bagnino. È accaduto ieri nel mare di Palinuro, frazione del Comune di Centola (Salerno), nel Cilento. La ragazza si era tuffata in acqua intorno alle 17 in ...Cani bagnini tra le onde per salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente. Igor e Luna sono i due Labrador eroi della giornata di sabato ...