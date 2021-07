Love is in the Air Anticipazioni: Alptekin ha ucciso i genitori di Eda. Serkan è sconvolto! (Di domenica 18 luglio 2021) Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che il Bolat resterà di stucco quando verrà a sapere che il padre è coinvolto nell'incidente in cui hanno perso la vita i genitori della Yildiz! Leggi su comingsoon (Di domenica 18 luglio 2021) Lediis in the Air ci rivelano che il Bolat resterà di stucco quando verrà a sapere che il padre è coinvolto nell'incidente in cui hanno perso la vita idella Yildiz!

Advertising

MediasetPlay : Per scoprire le reazioni social all'episodio di #LoveIsInTheAir andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su M… - OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - TheHoneymoonee : RT @Aurora55624633: Ma i suoi capelli?????!!!AAHAHAHAHAH THE B I LOVE YOU - Aurora55624633 : Ma i suoi capelli?????!!!AAHAHAHAHAH THE B I LOVE YOU - KD_Tirano : RT @KD_Tirano: @just_dani_u @soseulhan @Lovedanny5 @peachjin1210 @_PeachNiel_ @cure_all_Daniel @picturesque1210 @winkatniel @berylove77 @re… -