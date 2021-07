Love is in the air anticipazioni 19 luglio 2021: Eda e Serkan più innamorati che mai (Di domenica 18 luglio 2021) Love is in the air torna domani, lunedì 19 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: l'amore trionfa tra Eda e Serkan ma non è ancora tempo di raccontare tutto in famiglia. Love is in the air torna domani, lunedì 19 luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano che l'amore ha trionfato tra Eda e Serkan ma che nessuno deve saperlo. Serkan riaccompagna Eda a casa e lei gli spiega che devono evitare di farsi vedere insieme, come mostrato nel promo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 luglio 2021)is in the air torna domani, lunedì 19, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: l'amore trionfa tra Eda ema non è ancora tempo di raccontare tutto in famiglia.is in the air torna domani, lunedì 19su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Leannunciano che l'amore ha trionfato tra Eda ema che nessuno deve saperlo.riaccompagna Eda a casa e lei gli spiega che devono evitare di farsi vedere insieme, come mostrato nel promo ...

Advertising

MediasetPlay : Per scoprire le reazioni social all'episodio di #LoveIsInTheAir andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su M… - OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - jusunricl1t : @WE_THE_BOYZ CHANGMIN ND HIS LOVE FOR PAINTING HSJSJSJXJXJJDJX - nicodiangevlo : domani finalmente metterò le mani sulla mia copia di mr impossible e il 21 mi arriva il cartaceo di the box in the woods i love this song - torigemelle : @zpollastra sono arrivata pari con love is in the air da domani la commentiamo come facevamo con le live di fede -