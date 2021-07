Lorella Boccia | sorpresa per il compleanno di Niccolò Presta

Advertising

isa_34 : @unicamiel @strangersx2 @ria_lera @comedicoio3 Elodie presenterà le iene, lorella boccia presenta… - isabelbaroni : @giuliasenzanome @whatelse0981 Lorella boccia ora presenta - Pepito12098411 : RT @PBItaliana: Lorella BOCCIA - MartMazlan : RT @PBItaliana: Lorella BOCCIA - SimonedeclaraDe : RT @PBItaliana: Lorella BOCCIA -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Boccia

MeteoWeek

Per le sue vacanze estive ancheha deciso di darsi alla fuga in montagna. La ballerina è attualmente in dolce attesa. Dopo il suo matrimonio con Niccolò Presta , la coppia ha presto deciso di voler allargare la loro ...La cantante, intervistata durante il late show di Italia 1 condotto da, si lasciò andare ad alcune confidenze sul suo ex compagno Gigi D'Alessio che oltre a essere il papà di Andrea , ...Giornata speciale per Lorella Boccia e suo marito, Niccolò Presta, che compie 29 anni. Nonostante la conduttrice e showgirl abbia confessato che ...Lorella Boccia si gode qualche giorno di relax in montagna prima del parto. Le sue foto con il pancione fanno subito il pieno di like.