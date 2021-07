L’onorevole di Fratelli d’Italia Lollobrigida diventa virologo | «Gli under 40 non dovrebbero vaccinarsi»

Leggi su open.online

(Di domenica 18 luglio 2021) Il vaccino per sé lo ha anche fattoFrancesco, capogruppo alla Camera di, ma solo dopo averci «riflettuto moltissimo». Forse nella stessa lunga riflessione, il deputato si è anche lanciato in un consiglio non richiesto su chi dovrebbe e chi non dovrebbe. In un’intervista a Repubblica oggi,spiega di essersi vaccinato con Johnson&Johnson, dopo aver anche superato il contagio dal Coronavirus. 49 anni, laureato in giurisprudenza, non risultano studi scientifici da parte delcognato di Giorgia ...