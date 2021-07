Lombardia: arriva 'Appennino Bike Tour 2021', la ciclovia più lunga d'Italia (Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - È arrivato ufficialmente questa mattina in Lombardia, a Brallo di Pregola (Pavia) 'Appennino Bike Tour - Il Giro d'Italia che non ti aspetti', duemilaseicento chilometri dalla Liguria alla Sicilia, più di trecento comuni attraversati e 44 comuni tappa, 26 parchi e aree protette. Sono questi i numeri della ciclovia dell'Appennino organizzata da Legambiente e ViviAppennino, che ha preso il via in forma itinerante lo scorso 16 luglio da Altare (Savona) e si concluderà l'8 agosto ad Alia (Palermo). Si tratta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Èto ufficialmente questa mattina in, a Brallo di Pregola (Pavia) '- Il Giro d'che non ti aspetti', duemilaseicento chilometri dalla Liguria alla Sicilia, più di trecento comuni attraversati e 44 comuni tappa, 26 parchi e aree protette. Sono questi i numeri delladell'organizzata da Legambiente e Vivi, che ha preso il via in forma itinerante lo scorso 16 luglio da Altare (Savona) e si concluderà l'8 agosto ad Alia (Palermo). Si tratta ...

