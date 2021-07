Locatelli | Sì al Green Pass obbligatorio nei ristoranti

(Di domenica 18 luglio 2021) Sì alanche neial chiuso e massimo impegno per aumentare le coperture del personale scolastico. Quanto alle discoteche, questo potrebbe non essere il momento giusto ...

Advertising

repubblica : Locatelli: “Sì al Green Pass nei ristoranti al chiuso. L’effetto Europei già si vede” - Adnkronos : Franco #Locatelli dice sì al #GreenpassObbligatorio nei ristoranti: 'Effetto Europei già si vede'. - CorriereUmbria : Green pass, Locatelli: 'Sì in ristoranti al chiuso, concerti, stadi, cinema, piscine e palestre' #Covid #Greenpass… - IviaZingale : RT @Adnkronos: Franco #Locatelli dice sì al #GreenpassObbligatorio nei ristoranti: 'Effetto Europei già si vede'. - SoniaLaVera : RT @Adnkronos: Franco #Locatelli dice sì al #GreenpassObbligatorio nei ristoranti: 'Effetto Europei già si vede'. -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Green

A chi domanda se sia favorevole a estendere l'uso delpass,risponde: "Credo che vadano fatte scelte per contrastare la ripresa della circolazione virale. Dare accesso a determinate ...Lo ha detto, in un'intervista al quotidiano Repubblica, Franco, coordinatore del Cts e ... dico che va considerato seriamente anche ilPass per mangiare al chiuso nei ristoranti. ...In settimana il governo varerà le nuove regole sul green pass, che ne estenderanno l’uso ad altri ambiti rispetto a quanto stabilito finora ...La variante Delta (spesso importata) crea le prime zone rosse comunali. E il Cts invita Draghi a tamponare al più presto l'emorragia ...