Locatelli Juventus: indizio social del centrocampista? – FOTO

Manuel Locatelli esce allo scoperto. Il centrocampista del Sassuolo, da tempo obiettivo primario di calciomercato della Juve, ha pubblicato un messaggio criptico via Instagram che ha ricevuto l'immediato like del suo grande amico Giorgio Chiellini. «CALMA». Che sia un indizio di mercato sul suo futuro bianconero?

ZZiliani : #Juventus pazza per #Locatelli. Dice però che 40 milioni sono troppi, lo prende per 5 per i primi 2 anni in prestit… - Gazzetta_it : #Locatelli vede solo Juve: Bonucci e Chiellini in marcatura e l'ottimismo resta #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - AConan_Doyle : I sondaggi Juventus per il centrocampo attualmente si concentrano su Tolisso e Leandro Paredes Nomi che non escludono Locatelli - ChiaCors : RT @Ruttosporc: Il Sassuolo dice no all'Arsenal che pagherebbe Locatelli 45 milioni subito per venderlo alla Juventus a 30, a rate, di cui… -