Locatelli Juventus, il giornalista svela: “C’è l’accordo col calciatore. Ecco cosa manca” (Di domenica 18 luglio 2021) Locatelli Juventus – C’è l’assoluta necessità di rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri, che non fa mistero di voler puntare alla conquista dello scudetto e ad un cammino importante in Europa. Sarà il centrocampo il reparto dove dovrebbero esserci i maggiori cambiamenti. E non è un mistero che la Juventus stia seguendo ormai da tempo Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo diventato campione d’Europa con la maglia dell’Italia di Roberto Mancini. E’ lui l’obiettivo numero uno da portare a casa. Locatelli Juventus, le ultimissime sul centrocampista La trattativa con il Sassuolo ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 luglio 2021)– C’è l’assoluta necessità di rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri, che non fa mistero di voler puntare alla conquista dello scudetto e ad un cammino importante in Europa. Sarà il centrocampo il reparto dove dovrebbero esserci i maggiori cambiamenti. E non è un mistero che lastia seguendo ormai da tempo Manuel, centrocampista del Sassuolo diventato campione d’Europa con la maglia dell’Italia di Roberto Mancini. E’ lui l’obiettivo numero uno da portare a casa., le ultimissime sul centrocampista La trattativa con il Sassuolo ...

Advertising

ZZiliani : #Juventus pazza per #Locatelli. Dice però che 40 milioni sono troppi, lo prende per 5 per i primi 2 anni in prestit… - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - Gazzetta_it : #Locatelli vede solo Juve: Bonucci e Chiellini in marcatura e l'ottimismo resta #calciomercato - calciomercatoit : ?? #Juventus - L'affare #Locatelli di complica: Cherubini torna sotto per #Aouar - junews24com : Locatelli-Juve, svolta bianconera: partito il countdown. I dettagli -