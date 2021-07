Locatelli Cts | «Si vedono già gli effetti dell’Europeo sui contagi | vi spiego perché è giusto il Green pass obbligatorio»

(Di domenica 18 luglio 2021) Il coordinatore del Cts Franco, presidente dell’Istituto superiore di sanità, non ha dubbi: ilserve eccome e quello che è accaduto durante la finaleavrà probabilmente deglisull’andamento della pandemia del Coronavirus nel nostro Paese già in questi giorni. Intanto, spiega, non è il momento di riaprire le discoteche, ma di pensare piuttosto all’aumento delle coperture del vaccino al personale scolastico. «I dati indicano una ripresa netta della circolazione virale nel Paese», dice senza mezzi termini a Repubblica. L’età media resta ...

Lo dichiara il coordinatore dele presidente dell'Istituto superiore di sanità, Franco, in un' intervista a 'Repubblica'. L' esperto afferma inoltre di essere favorevole, 'a titolo ...... domenica 18 luglio 2021, ricordiamo come resti d'attualità l'argomento Green Pass , con ilorientato a introdurne l'obbligo anche per i ristoranti al chiuso, come anticipato da Franco...commenta Si' all'estensione dell'uso del Green Pass anche al ristorante al chiuso e massimo impegno per aumentare le coperture del personale scolastico. Lo dice Repubblica Franco Locatelli, coordinato ...Penso a concerti, grandi eventi, stadi, cinema, teatri, piscine palestre. In questi casi è fuori discussione la necessità del documento'. Così Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente dell' ...